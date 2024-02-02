ثلاثيني يشعل النيران بجسده وينهي حياته في سوهاج.. تفاصيل مؤلمة

أقدم سائق في منتصف العقد الرابع من العُمر، على إنهاء حياته بأبشع الطرق، حيث سكب البنزين على كامل جسده ثم أشعل النيران بنفسه داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد باشعال سائق النيران بجسده دائرة المركز، ولفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبین اقدام المدعو (حسن ا.ا.م، 34 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز)، على إنهاء حياته، وأفادا كلاً من:" والده المدعو الهلالي ا.م.ب، 67 سنة، بالمعاش، ووالدته المدعوة زينب ا.م.ا، 60 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية"، بسكب نجلهما المذكور بسكب ماده معجله "بنزين" على نفسه وإشعال النيران.

ما أدى إلى إصابته بحروق نارية متفرقة بالجسم، ولفظه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته؛ وأشارا إلى أن ذلك بسبب وجود خلافات عائلية، أثرت على نفسية نجلهما وجعلته ينهي حياته بهذه الطريقة البشعة، ونفيا وجود الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.