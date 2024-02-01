محافظ سوهاج: اهتمام كبير بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

أكد محافظ سوهاج، طارق الفقي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من خلال المتابعة المُستمرة والدورية لكافة المشروعات المُستهدفة من خلالها، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذها من أجل تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.

جاء ذلك خلال قيام الفقي، برفقة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، بتكريم متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة؛ تقديراً لمجهوداتهم خلال العام المنقضى، خلال احتفالية نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع "طلاب من أجل مصر" بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، بحضور نائب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني.

وقدم المحافظ، شكره لجميع المتطوعين بالمبادرة علي مجهوداتهم وإحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه وطنهم، لافتاً إلى أن محافظة سوهاج كان لها النصيب الأكبر بالمبادرة، حيث شملت المرحلة الأولى 7 مراكز هى: "طما، والبلينا، والمراغة، وساقلتة، وجرجا، ودار السلام، والمنشاة" فى 188 قرية، و1123 نجعا وتابعا، والتي استفاد منها أكثر من 4 ملايين مستفيد ما بين مشروعات بمجال الصحة والصرف الصحى، ومياه الشرب، والتربية والتعليم، والرياضة، وغيرها .

من جانبه، وجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة -في كلمته- الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" والتي ساهمت في تغيير وجه الحياة في الريف المصري وخاصة بمحافظة سوهاج، مؤكداً أن جامعة سوهاج وشبابها شريك أساسي فيما تبذله مبادرة "حياة كريمة" من جهود بالمحافظة، ولعبت دورًا بارزًا وفعالًا في تنفيذ المبادرة بما يحقق الأهداف التنموية، والذي يعكس مدى التزامها القوي بتحقيق رؤية المبادرة الرئاسية.

وأوضح أن المحافظة نفذت ما يقرب من 20 ندوة توعوية للطلاب لنشر ثقافة العمل التطوعي بمشروعات حياه كريمة، إلى جانب تنظيم 50 قافلة طبية و45 قافلة بيطرية للكشف والعلاج المجاني، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالإضافة لقيام الجامعة بتنفيذ عدد من الزيارات التفقدية للطلاب لمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة، لتعريفهم بحجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنميية روح الإنتماء للوطن لديهم.