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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش

صدى البلد

انتهت حياة طفلة لم تبلغ من العُمر سوى عام ونصف، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، على يدي نجل شقيق والدها، وذلك أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته بالمنزل، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفلة على يدي نجل عمومتها دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفلة (سندس ت.خ.ك.س- عام ونصف- وتقيم دائرة المركز)، وتم نقلها إلى مستشفى البلينا المركزي، وتوفيت عقب وصولها، وأفاد والدها المدعو (تامر خ.ك.س- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء عبث نجل شقيقه المدعو (خلف الله س.خ.ك- 18 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بسلاح ناري كان بحوزته بالمنزل.

خرج منه طلق عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه إصابة طفلته المذكورة ووفاتها في الحال، ونفى وجود الشبهة الجنائية في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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