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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ستيني ونجله في انقلاب نصف نقل بـ«صحراوي سوهاج»

صدى البلد

أصيب اب في منتصف العقد السابع من العُمر ونجله، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة المدعو (أحمد م، 65 سنة، سائق)، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، كما تبين أن السيارة قادمة من مدينة المنصورة متجهة إلى مركز جرجا جنوب سوهاج.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله المدعو (السيد أ.م، 16 سنة، بسحجات وكدمات بالوجه)، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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