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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بمسابقة شعر الفصحي بملتقى طلاب كليات الطب

صدى البلد

حصدت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج على المركز الاول في مجال القاء الشعر الفصحي، بالاضافة الي عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد، الذي نظمته جامعة الوادي الجديد.

أقيم الملتقي تحت شعار أطباء الجمهورية الجديدة بمشاركة ٦ جامعات الوادي الجديد وجامعة الاقصر وسوهاج وبني سويف وجامعة الازهر بأسيوط، وجامعة ميريت

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الطلاب الفائزين على مشاركتهم المتميزة وتمثيلهم المشرف لإسم الجامعة، موجهاً شكره للدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد علي حسن الضيافة لوفد الجامعة.

وأكد حرص إدارة الجامعة على الإهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب، متمنيًا دوام النجاح والتميز لكافة طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب حرص إداره الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية، وتوفير ما يحتاجه الطلاب، للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات، على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.

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جامعة سوهاج

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية الطب البشري ان الطالبة منار عاطف بالفرقة الخامسة بكلية الطب حصلت علي مركز أول في مسابقة القاء الشعر الفصحي على مستوى الجامعات المشاركة، كما حصل الطالب عبد الرحمن جمال فاروق بالفرقه الخامسة علي المركز التاني شطرنج، وحصل فريق كره القدم علي المركز الثاني في مباريات كره القدم خماسي.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الملتقي اقيم في رحاب جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجه وتضمن عدد من الانشطة الطلابيه التثقيفية والرياضية والترفيهي وضم الفوج المشارك ١١ من طلاب الكلية تحت إشراف ايمان الفولي مدير رعاية الشباب بالكليه، والدكتور محمد محي الدين هابيل، والدكتور مصطفي عبد اللاه دسوقي.

وذكرت ايمان الفولي ان الملتقي استمرت فعالياته لمده ثلاثة ايام و تم تكريم الطلاب الفائزين وتسليمهم شهادات تقدير ودرع المشاركة في الملتقي.

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