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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوهاج تستعد للمشاركة بمسابقة الجامعة صديقة البيئة بفريق عمل متميز

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة  سوهاج، أن المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلق مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025،  بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة.

وتعزيز الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد "النعماني" على أنه اصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل لتجهيز ملفات جامعة سوهاج للمشاركة بالمسابقة تحت إشراف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو اللجنة العليا للمسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة منسقاً عاماً لملف الجامعة وأعضاء المعايير.

وفي هذا السياق عقد الدكتور خالد عمران اجتماعاً من اللجنة المسئولة عن تجهيز الملف، مضيفاً أنه سوف يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ7 معايير رئيسية وهم (معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغيرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، معيار الجامعة والمجتمع) بالإضافة لتقديم فيديو يوضح الشكل الجمالي للجامعة ومنشأتها ويبرز مقوماتها الخضراء.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حمدي حسانين انه سيتم الانتهاء من رفع الملفات على المنصة الخاصة  بالمسابقة في نهاية فبراير الجاري، مضيفاً  ان فريق العمل يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري قادرة على إبراز امكانيات الجامعة في مجال الاستدامة، وخاصة بعد حصول الجامعة مؤخراً على مراكز متميزة عالمياً وافريقياً في تصنيف جرين ميتريكس العالمي للجامعات المستدامة.

ومن الجدير بالذكر انه سيتم تقييم الجامعات بناءً على مستوى الالتزام بالمعايير، وسوف تُمنح الجامعات الفائزة بالمسابقة جوائز مالية وشهادات تقدير، وينشر ذلك على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم  الإعلان عن نتائج المسابقة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤.

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