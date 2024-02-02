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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة تجار مخدرات في سوهاج

المتهمين في سوهاج
المتهمين في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس، تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالاتجار في المواد المُخدرة، حيث تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما 5 كيلو ونصف شابو وحشيش، متخذين من دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث المركز، مفادها اتجار كلًا من:" زغلول. ع. ز، 43 عامًا، عاطل، مسجل خطر، وسبق اتهامه في عدد 35 قضية متنوعة مخدرات، سرقات، والمدعو عصام. ح، عاطل"، في المواد المخدرة.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافهما وتم ضبطهما بعد تبادلهما إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، وعثر بحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الشابو  وكيلو ونصف من مخدر الحشيش وبندقية آلية وطبنجة و4 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 310 لسنة 2024 إداري مركز شرطة جرجا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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