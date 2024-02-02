جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في الرسم والتريكو والعزف الفردي

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول بمجالات الرسم والتريكو والعزف الفردي، إلى جانب عدد من المراكز المتقدمة، خلال ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية، والذي نظمته جامعة بنها بمشاركة 10 جامعات مصرية، يمثلون 350 طالب وطالبة، في الفترة من 28 يناير وحتى الأول من شهر فبراير.

وهنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الطلاب الفائزين الذين حققوا مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في فعاليات الملتقي، مؤكداً علي ان مثل هذه الملتقيات تعد منبرًا حقيقيًا لعرض التنوع الثقافي والفني للطلاب، وفرصه لاستكشاف مواهبهم والاستمتاع بتجربة فنية فريدة، مضيفاً ان ادارة الجامعة تحرص علي تقديم كافة اوجه الدعم للطلاب لتمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن فعاليات الملتقي شهدت تنافس كبير بين المتسابقين من مختلف الجامعات المصرية، حيث عكست إبداعات الطلاب المشاركين فى الملتقى ما يتمتعون به من مواهب متعددة جعلتهم يحصدون عدداً من المراكز المتقدمة.

جامعة سوهاج

وذلك تحت إشراف فني كامل لنخبة من أفضل أساتذة كلية التربية النوعية المتخصصين، مؤكداً أن هذه الملتقيات تهدف فى المقام الأول الي إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم فعاليات الملتقي.

وأضافت كلاً من الدكتورة لمياء ابو زيد عميد كلية التربية النوعية والدكتورة نجلاء عبد الغفار المشرف علي الوفد الطلابي ان الطلاب المشاركين بالملتقي وعددهم 29 طالبا وطالبة استطاعوا حصد عدداً من المراكز المتقدمة.

وحصدت الجامعة المركز الثاني في مجالات التصوير، التصميم، طباعة المنسوجات، النحت، الخزف ومجال التطريز والغناء الفردي، مضيفه انه تم حصد المركز الثالث في مجال تصميم الأزياء والكروشية الكورال الجماعي.