تعديا على مريض فشل كلوي.. النيابة تحيل سائقا ونجله لجنايات سوهاج

أمرت النيابة العامة بإحالة أوراق قضية اتهم فيها سائق ونجله بالتعدي على شاب في نهاية العقد الرابع من العُمر، مصاب بفشل كلوي؛ ما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة وكسر بالفك ودخوله في غيبوبة، إلى محكمة الجنايات، بسبب أولوية المرور بالطريق العام دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده تعدي سائق ونجله على شاب ثلاثيني مصاب بفشل كلوي، ودخوله بغيبوبة إثر ذلك.

وأفاد تقرير الطب الشرعي النهائي بوجود نسبة عاهة مستديمة في الوجه.

وكان قد أصيب "وليد سيد عبدالجواد، 39 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة وكسر بالفك"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، حيث أن حالته حينها كانت خطر حيث أصيب بغيبوبة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، كما حرر عن ذلك المحضر رقم 7616 جنح قسم شرطة طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.