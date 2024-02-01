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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات ميكروباص في سوهاج

صدى البلد

لقي طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، حتفه أسفل عجلات سيارة ميكروباص، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده اصطدام سيارة ميكروباص بطالب، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'البدري ص.ا.ح' 13 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'صدام ا.ح.م' 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء عبور نجله المذكور الطريق بذات الناحية اصطدمت به سيارة ميكروباص قيادة المدعو 'علي ص.ا.ز' 50 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، مما أدى إلى إصابته ووفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وتم ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ما سبق، واضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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