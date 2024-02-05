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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 فبراير.. آخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة بالمؤتمر التاسع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن مد فترة التقديم للمشاركة في المؤتمر التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع"، حيث تم تحديد يوم الخميس الموافق ١٥ فبراير اخر موعد لإستلام الابحاث المشاركة.

وقال ان فعاليات المؤتمر سوف تقام في ٢٨ فبراير في رحاب جامعة سوهاج الجديدة بالمركز الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعايه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً ان المؤتمر يهدف الي إجراء البحوث في إطار خطة الجامعة البحثية.

وذلك بغرض التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، وذلك إلى جانب الاهتمام بالبحوث التي تتناول المستجدات على الساحة المحلية والدولية، علي وجه الخصوص ونقل وتوطين التكنولوجيا والمياه والصحة والمناخ.

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وأضاف رئيس الجامعة ان المؤتمر هو الملتقى السنوي لشباب الباحثين بالجامعات المصرية والعربية والاجنبية لتبادل الخبرات والمعارف في كافة مجالات البحث العلمي، حيث تم مد فترة قبول الأبحاث بناء على رغبة شباب الباحثين.

وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية، للتسجيل ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر يرجى زيارة موقع المؤتمر:- https://phyedu.sohag-univ.edu.eg

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