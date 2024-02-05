عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ100 جنيه.. التماس إعادة رصد الدرجات على منصة UMS بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الراغبين في مراجعة رصد الدرجات لمقرر أو أكثر الدخول على منظومة UMS وطلب الالتماس الكترونيا من صفحة الطالب الشخصية مع الالتزام بالمواعيد المقررة.

 

وأضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن اخر موعد للتقديم 5-2-2024 مع الالتزام بسداد رسوم الطلب قبل انتهاء موعد تقديم الالتماسات ولن يلتفت الى أي التماس بعد المواعيد المقررة.

واشار إلى  ان نظام التسجيل الآلى لا يسمح بظهور طلب الالتماس بعد انتهاء الموعد المعلن في حالة السداد بعد انتهاء المهلة المحددة بالإعلان.


وكشف وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس خطوات طلب الالتماس
يقوم الطالب بالدخول على منظومة UMS بالرقم القومى موقع www.ums.edu.eg
الضغط على متعلقاتى ثم الضغط على الالتماسات.
الضغط على انشاء الالتماس.
يتم اختيار المقرر المطلوب مراجعة رصد درجاته. 
يتم سداد مبلغ 100 جنيه، رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد.
يتم الرد الكترونيا على الالتماس من خلال الكنترول فى موعد اقصاه 9/2/2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أفعال مُحرّمة في العشر الأواخر من شهر رجب.. احذرها خلال الـ6 أيام المقبلة

11 صفقة للزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل |فيديو

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21

وزير النقل: توطين صناعة الأتوبيسات في مصر بالتعاون مع شركة النصر للسيارات

عبدالغفار: إطلاق النسخة الثالثة من المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة

رد رضا عبدالعال على عودة سيف جعفر للزمالك.. شاهد

استبدال نتنياهو.. الكشف عن مخطط انقلابي في إسرائيل| تفاصيل

لأول مرة منذ12 عامًا.. سوريا تعلن عودة انطلاق رحلات الحج من أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

مع بداية الدراسة.. طبيب يوضح طرق الحفاظ على صحة الأطفال

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

اجتماع عاصف لتهدئة الجماهير|هل يستكمل نجم الأهلي مهمة فيتوريا؟.. و«بوركينا فاسو» أولى مباريات المنتخب

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ