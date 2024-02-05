بـ100 جنيه.. التماس إعادة رصد الدرجات على منصة UMS بجامعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الراغبين في مراجعة رصد الدرجات لمقرر أو أكثر الدخول على منظومة UMS وطلب الالتماس الكترونيا من صفحة الطالب الشخصية مع الالتزام بالمواعيد المقررة.

وأضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن اخر موعد للتقديم 5-2-2024 مع الالتزام بسداد رسوم الطلب قبل انتهاء موعد تقديم الالتماسات ولن يلتفت الى أي التماس بعد المواعيد المقررة.

واشار إلى ان نظام التسجيل الآلى لا يسمح بظهور طلب الالتماس بعد انتهاء الموعد المعلن في حالة السداد بعد انتهاء المهلة المحددة بالإعلان.



وكشف وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس خطوات طلب الالتماس

يقوم الطالب بالدخول على منظومة UMS بالرقم القومى موقع www.ums.edu.eg

الضغط على متعلقاتى ثم الضغط على الالتماسات.

الضغط على انشاء الالتماس.

يتم اختيار المقرر المطلوب مراجعة رصد درجاته.

يتم سداد مبلغ 100 جنيه، رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد.

يتم الرد الكترونيا على الالتماس من خلال الكنترول فى موعد اقصاه 9/2/2024.