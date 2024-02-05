أستاذة تغذية : توافر فيتامين C في إفطار الأطفال بالشتاء ضروري

يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحرص الأمهات على تقوية مناعة أطفالهن به، بسبب كثرة انتشار الفيروسات به.

وأوضحت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي إستشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث مساعد بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث أن فيتامين سى لا يوجد فقط في الحمضيات انما متوفر ايضا في الفلفل الأخضر والاحمر والاصفر وكل الورقيات لذا فطبق السلاطة مهم في كل وجباتنا ويجب أن يكون عادة دائمة وخاصة في فصل الشتاء حيث أنه مفيد ولا يزيد الوزن.

وأكدت لصدى البلد أن النشويات مهمة جدا وأيضا البروتين سواء بروتين حيواني أو نباتي أو من منتجات الالبان المختلفة ويمكن من أهم النصائح للأمهات لكي يحصل الطفل على أعلى نسبة تركيز في المدرسة هي وجبة الإفطار فهي أساسية فلابد من أن يتناول الطفل الفطار صباحا لأنها أهم وجبة للتركيز والتحصيل الدراسي.