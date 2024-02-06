أستاذة تغذية توضح مكونات اللانش بوكس الصحية لأطفالك

قالت الدكتورة الزهراء أحمد الموافي، استشاري تغذية إكلينيكية للأطفال باحث بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن العناصر التي يجب توافرها في اللانش بوكس ووجبة الإفطار للأطفال من بينها النشويات، فهي مهمة جدا، وأيضا البروتين، سواء بروتين حيواني أو نباتي أو من منتجات الألبان المختلفة.

وأوضحت “الموافي” لـ “صدى البلد” أن من أهم النصائح للأمهات لكي يحصل الطفل على أعلى نسبة تركيز في المدرسة هي وجبة الإفطار، فهي أساسية.

وأضافت أن اللانش بوكس يجب أن يحتوى على نشويات مثل البطاطس أو العيش وأي نوع من البقوليات وأيضا بروتين نباتي أو حيواني، بجانب وجبة الإفطار، والتي إذا احتوت على الشوفان ستكون أفضل ما يمكن أن تقدميه لطفلك للتغذية السليمة.