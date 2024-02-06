جامعة مدينة السادات تكرم أحد موظفيها لبلوغه السن القانوني

نظمت جامعة السادات حفل اليوم الثلاثاء الموافق السادس من فبراير، لتكريم صلاح زهران، معاون جامعة مدينة السادات، بمناسبة بلوغه السن القانوني، وذلك بحضور الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بالجامعة.



بدأ الحفل بترحيب بالسادة الحضور، ثم ألقت الدكتورة شادن معاوية كلمه أعربت فيها عن تقديرها وشكرها لما بذله زهران من كد وعمل دؤوب خلال فترة خدمته بالجامعة، وأشادت بحب جميع زملاؤه له، حسن سيرته وأخلاقه الحسنة التي تمتع بها طوال فتره عمله بالجامعة. وتمنت له التوفيق في حياته القادمة. كما أهدته درع الجامعة تقديراً وعرفانا بمشواره وعمله وتفانيه بالجامعة.

ومن جانبه فقد توجه الدكتور عماد زكريا امين عام الجامعة بتقديم كل الشكر والتقدير لجميع الحضور وعلي رأسهم رئيس الجامعة ، لتشريفهم ومشاركتهم في الاحتفال، كما توجه خلال كلمته بتقديم خالص الامتنان و الشكر لمجهودات زهران خلال مشوار عمله بالجامعة، وأنه مثل يحتذى به في العمل لما تمتع به من سيرة طيبه ما بين زملاؤه بالجامعة .