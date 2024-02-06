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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة

جامعة الطفل
جامعة الطفل

يشهد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ختام فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة  E1) (وذلك يوم الخميس الموافق8/2/2024 بالقاعة الجديدة بحضور رؤساء المعاهد البحثية بالمركز.


حيث استضاف المركز100طالب  و أقيمت الفعاليات في الفترة من 28/1/2024 إلى 8/2/2024 تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية وذلك للعام الثالث علي التوالي وذلك ايمانا من المركز بدوره فى تنمية قدرات  الشباب والاطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الإبداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل أفضل.

 

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وتقام الفعاليات من خلال مبادرة " أطفال علماء لمستقبل أفضل “والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقد تضمنت الفعاليات العديد من الانشطة وزيارات لمعامل المعاهد المختلفة بالمركز ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد البحوث العلوم  الصيدلية وغيرها وزيارة ميدانية لحقل الطاقة الشمسية. 

 

كما أقيم على هامش الفعاليات ورشة فنية إبداعية للفنانة الدكتور سهير عثمان  أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومقرر لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الاعلى للثقافة. 

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