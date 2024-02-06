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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومى للبحوث يشارك مع ثقافة الطفل في إحدى فعاليات معرض الكتاب

القومى للبحوث
القومى للبحوث

نظم قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، بالتعاون مع إدارة النشر والإعلام بالمركز القومى للبحوث، ندوة تفاعلية للتوعية والتثقيف الغذائى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية.

كما تم عقد ندوة تثقيفية أخرى بعنوان "الأمراض المرتبطة بالغذاء وكيفية التغلب عليها"، وذلك يوم الاثنين 5 فبراير.

يأتي ذلك تفعيلاً لدور المركز القومى للبحوث فى نشر ثقافة البحث العلمى وتعريف النشء بأهمية البحث العلمى ودور التغذية فى الحفاظ على صحة الأطفال ورفع قدراتهم الذهنية والعقلية، وفى إطار التعاون المثمر مع المركز القومى لثقافة الطفل.  

 

تناولت ندوة يوم الأربعاء 31 يناير موضوع “التوعية والتثقيف”، حيث شاركت الدكتورة ضحى عبده محمد بموضوع عن كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم وعلاقته بصحة الأطفال، والدكتورة هاجر فريد حامد البكرى بموضوع عن الحقائق التغذوية، والدكتورة أسماء عبد المحسن رمضان بموضوع عن الكائنات الدقيقة فى حياتنا وغذائنا.

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كما تناولت ندوة يوم الاثنين 5 فبراير موضوع “الأمراض المرتبطة بالغذاء وكيفية التغلب عليها”، حيث شاركت الدكتورة ضحى عبده محمد التعريف بحساسية الجلوتين وكيفية التعايش معها. 

وأوضحت أن حساسية الغذاء هى نشاط لجهاز المناعة بشكل غير طبيعي نحو أحد أنواع الأغذية مثل المكسرات أو الفول السوداني أو البيض أو اللبن أو المحار أوالجمبري أو القمح ومنتجاته، ما يؤدى لحدوث تورم في الفم وحكة في الجلد وحدوث مغص وقيء، وعلاجها الامتناع عن تناول الطعام الذى يؤدى لهذه الحساسية والعرض على الطبيب المتخصص لتحديد الدواء.

وشاركت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان بموضوع عن السمنة والأنيميا فى الأطفال، حيث تم تعريف أنيميا نقص الحديد وكيفية علاجها، كذلك التعريف بالسمنة ومقياسها في الأطفال وأضرارها الصحية على الأطفال ودور التغذية الصحيحة في الحد منها.

وشاركت  الدكتورة شيماء السيد محمد  بموضوع عن الوجبات السريعة وآثارها الصحية، وتحدثت عن أضرار الوجبات السريعة، حيث تم تعريف الأطفال بالوجبات السريعة وأضرارها على صحة الإنسان، حيث تؤدي الى ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والإصابة بالسكري وأهميه تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة لصحة الأطفال.

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