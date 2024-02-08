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تحقيقات وملفات

تكثيف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية بالفصل الدراسي الثاني من خلال زيادة الندوات.. وورش خاصة للمواطنة قي الجامعات الحكومية والخاصة

صدى البلد

تسعى الجامعات إلى زيادة وتكثيف الأنشطة الطلابية بالجامعات من خلال الأنشطة الفنية ةالرياضية والثقافية بالإضافة إلى زيادة الزيارات للمشروعات القومية .

 

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تكثيف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية، من خلال زيادة الندوات الثقافية، وورش العمل بالجامعات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة، والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأشار إلى أهمية استفادة الجامعات من معرض القاهرة الدولي للكتاب (55) خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب للمشاركة في المعرض، وحضور فعالياته المُختلفة.

 

واوضح أن وزارة التعليم العالي شددت عل  ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

 

حظى قطاع الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، باهتمام كبير من جانب الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال عام 2023، وذلك تماشيًا مع اهتمام وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بدعم الأنشطة الرياضية، واستغلال طاقات الشباب، وتزويدهم بالمهارات الرياضية اللازمة؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في كُبرى المنافسات الدولية والإقليمية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية نشر الوعي الرياضي داخل المُجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين؛ ليكونوا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.

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وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم ٥٠ للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي شملت ٣٣ مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة ١٣ ألف طالب وطالبة، كما بدأ دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم ٥١ للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذي شمل ٣٣ مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة ١٥ ألف طالب وطالبة، كما انطلقت المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرياضية للجامعات المصرية، بمشاركة ٣٢ جامعة، مُقسمة على ٨ مجموعات، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة القدم صالات بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية على التوالي، وحصول المنتخبات الرياضية بالأكاديمية البحرية بالقاهرة على الدرع العام لبطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، كما فازت جامعة بنها بالدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في خماسيات كرة القدم في نسختها الثانية.

كما أشار الوزير إلى حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3X3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وتأهل الفريق للعب ببطولة كأس العالم للجامعات التي ستقام بدولة الصين عام ٢٠٢٤، كما حصلت بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طلاب) على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكرة السلة 3X3  للجامعات بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) على المركز الثاني في بطولة  كأس العالم لكرة السلة 3X3  التي أقيمت بمدينة الدوحة بدولة قطر.

وأوضح الدكتور صبحي حسانين مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارك في المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية بدولة ليبيا، كما شارك الاتحاد في المؤتمر السنوي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، والذي أقيم بجمهورية مصر العربية في نسخته الـ ٣٣ بعنوان "منظومة صناعة البطل"، وكذا المشاركة في مؤتمر جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية.

 

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