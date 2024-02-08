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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكالة الفضاء المصرية تستقبل أوائل المدارس ضمن المبادرة الرئاسية

وكالة الفضاء
وكالة الفضاء

استقبل الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، في إطار اهتمام وكالة الفضاء المصرية بنشر ثقافة علوم تكنولوجيا الفضاء بين المدارس وتعزيز الانتماء لديهم، أوائل طلاب التحول الرقمي في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة ومصر الرقمية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


شهد اللقاء حضور أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإشراف الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشؤون الإدارات، والتي حضرت اليوم مع الطلبة لبحث سبل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات السيد وزير التربية والتعليم.


تناول اللقاء عددًا من النقاط والأنشطة الهامة خلال اليوم والتي أسفرت عن اتفاق الطرفان على عمل مسابقة تثقيفية تعليمية عن علوم الفضاء يتم نشرها وتعميمها على كافة مدارس القاهرة، إلى جانب عمل أنشطة خاصة بالمدارس تهتم بالتوعية عن أهمية تكنولوجيا علوم الفضاء


وكان وفد طلاب مدارس القاهرة والتحول الرقمي قد ضم طلاب (الأسمرات وأهالينا والمحروسة معًا) وهي المدن التي أنشأها السيد الرئيس، وتلقي عناية فائقة من الدولة لتنمية وبناء الإنسان في هذه المدن.

 حيث تم تدشين مبادرة إنجازات الجمعهورية الجديدة تدريب وإشراف الأستاذة/ رضا الكرداوي من الهيئة الوطنية للإعلام واستشاري تكنولوجيا التعليم ، والأستاذ/ محمود حسن منسق عام التحول الرقمي بالمديرية.


تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وكالة الفضاء المصرية  لتعزيز التعليم وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد ولاسيما إطلاعهم على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الدولة من مهندسين أكفاء في هذا المجال، وذلك لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

Jobs Education استشاري تكنولوجيا التربية والتعليم التحول الرقمي ف الجمهورية الجديدة الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الرئيس التنفيذي

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