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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح مشروبات شتوية تحميك من البرد

السحلب
السحلب

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من المشروبات الصحية المناسبة لفصل الشتاء، للوقاية من حالات الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا وللمحافظة على الجسم دافئا.


وأشار إلى أنه من بين هذه المشروبات هو مشروب السحلب وهو لذيذ الطعم وغني بالمواد النشوية ويضاف له المكسرات وجوز الهند فهو منشط عام للجسم، ومقوٍى للدورة الدموية، مما يجعل من يشربه يشعر بالدفء وذلك لاحتوائه على مواد تمنح الجسم الطاقة والتدفئة.

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وأضاف حسونة أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي حيث يساعد على الهضم ويعتبر الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة التي ينُصح بتناولها خلال فصل الشتاء، حيث يعمل على توليد الطاقة والشعور بالدفء، كما يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في النسيج الدهني في الجسم.

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