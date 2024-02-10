مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. محظورات دخول الحرم الجامعي

انطلق اليوم، السبت، الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي يبدأ 10 فبراير الجاري، بينما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات عددا من التوجيهات العامة قبل بدء الدراسة.

وبالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، تعرف على محظورات دخول الحرم الجامعي:

- ارتداء الملابس الممزقة، أو الضيقة والشفافة.

- ارتداء الفساتين القصيرة والشفافة والسواريه.

- ارتداء الشورتات أو الجلباب أو البرامودا.

- ارتداء الملابس التنكرية

- ارتداء الشبشب.

- حمل الأسلحة والمواد المخدرة والألعاب النارية بمختلف أنواعها.

- المشروبات الكحولية.

- السيارات دون رخصة.

- تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.

- التدخين داخل المدرجات والمحاضرات.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بجميع المباني والمنشآت الجامعية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى، وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

وعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، خطة لإعداد المُعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية.

