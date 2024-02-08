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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هالة عبد السلام رئيسا لقطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم

هالة عبد السلام .
هالة عبد السلام . وكيل تعليم بورسعيد

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم قرار منذ قليل بتولى الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد رئيس قطاع التعليم  بوزارة التربية و التعليم.

وتضمن القرار تولى محمد عبد التواب مدير مديرية بني سويف مدير لمديرية بورسعيد خلفا للدكتورة هالة عبد السلام.

وتولى طاهر الغرباوي بديوان الوزارة  وكيل لمديرية بورسعيد خلفا للاستاذ احمد وإلى لبلوغ السن القانونية

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الجدير بالذكر أنهالة عبد السلام رئيس قطاع التعليم بديوان الوزارة يشمل إدارات رياض الأطفال _ التعليم الابتدائي _ التعليم الاعدادى _ التعليم الثانوى الادارة العامة للامتحانات _التربية الخاصة _ادارة الموهوبين على مستوى ٢٧ محافظة

بورسعيد الادارة العامة للامتحانات التعليم الاعدادى التربية و التعليم التربية الخاصة السن القانونية رئيس قطاع التعليم محمد عبد التواب وزارة التربية و التعليم

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