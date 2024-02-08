هالة عبد السلام رئيسا لقطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم قرار منذ قليل بتولى الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية و التعليم.
وتضمن القرار تولى محمد عبد التواب مدير مديرية بني سويف مدير لمديرية بورسعيد خلفا للدكتورة هالة عبد السلام.
وتولى طاهر الغرباوي بديوان الوزارة وكيل لمديرية بورسعيد خلفا للاستاذ احمد وإلى لبلوغ السن القانونية
الجدير بالذكر أنهالة عبد السلام رئيس قطاع التعليم بديوان الوزارة يشمل إدارات رياض الأطفال _ التعليم الابتدائي _ التعليم الاعدادى _ التعليم الثانوى الادارة العامة للامتحانات _التربية الخاصة _ادارة الموهوبين على مستوى ٢٧ محافظة