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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية: زيادة تفعيل مجموعات الدعم وإنهاء الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني

مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية تستعد للفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للفصل الدراسي الثاني بجولات تفقدية على عدد من المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024.

وكان أبوزيد قد عقد اجتماعًا بحضور نادية فتحي وكيل المديرية مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية شدد فيه على تنفيذ الكتب الدورية المنظمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة جوانب القصور.

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وكانت الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء ، واستهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني ومتابعة الأنشطة التربوية خلال نصف العام ، ومنها ما يخص المبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم ، ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة على أعلى مبنى بالمدرسة وفي مكان واضح، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة.

كما تابع تجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق ، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة ، حرصا على سلامتهم.

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