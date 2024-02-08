انطلاق معرض "أجندة 2024" بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء

تفتتح مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الخاصة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة معرض أجندة في دورته السابعة عشرة، وذلك الثلاثاء الموافق 13 فبراير في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

والمعرض بدأ أولى دوراته عام 2008، ولاقى إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من الفنانين في مصر على اختلاف تخصصاتهم، ويعد معرض أجندة الآن واحدًا من أهم المعارض على الخريطة الثقافية في مصر.

وتقدَّم للمشاركة في المعرض 748 متقدم، وتم اختيار 152 فنان وفنانة، من 11 محافظة هي الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الأقصر، الغربية، المنيا، دمياط وقنا.

وتقوم المكتبة هذا العام بتكريم أسماء الفنانين الراحلين الأستاذ الدكتور أحمد السطوحي، والناقد والفنان عز الدين نجيب. وسوف يكون كل من: الفنان الكبير الأستاذ الدكتور عبد السلام عيد، والفنانة الكبيرة الأستاذة الدكتورة زينب سالم، والفنان الكبير فتحي عفيفي ضيوف شرف الدورة لدورهم الكبير في الحركة الفنية المصرية.

ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين،4 مارس 2024، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.