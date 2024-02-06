الملوناتية.. ورشة ترفيهية وعلاجية تجذب جمهور معرض الكتاب

شهدت ورشة الملوناتية إقبالًا كبيرا من جانب الجمهور المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل يوم من انتهائه.

قالت تامي شبانة مسئولة ورشة الملوناتية، الملوناتية هي ورشة جديدة تستخدم خامات جديدة لإنتاج إكسسوارات منزلية تفاعلية، قمنا بابتكار خامة خاصة ونقوم بدهانها باستخدام مواد تلتصق بها، ونقوم بتلوينها باستخدام أي نوع من الخامات باستثناء ألوان الماء، نحن نشارك لأول مرة في معرض الكتاب، حيث نقوم بتصميمات خاصة وفقًا لاحتياجات المشاركين، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين أو مرضى أو ذوي إعاقة، فلدينا جانب علاجي في عملية المشاركة.

استطردت الجانب التفاعلي لورشتنا هو أن العميل يشاركنا في عملية التصنيع، حيث يقوم بتلوين المنتج باستخدام ألوان منزله ويمكنه زراعة النباتات فيه أو استخدامه كحصالة أو فواحة.

اضافت تامي أنا سعيدة جدًا بمشاركتي في معرض الكتاب، أنا من سيدات نادي الصيد، وعندما نجحت تجاريًا، قدمت في الدولة في الأسر المنتجة، فنحن ورشة متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات، ونحن مرتبطون بالجانب التربوي والتراثي والحرفي، بعدما ينتهي القراء من شراء الكتب أو القراءة، يأتون للمشاركة والاستمتاع معنا.

43E25888-62D3-428C-AD3C-F6C82B16D9CF