عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الملوناتية.. ورشة ترفيهية وعلاجية تجذب جمهور معرض الكتاب

صدى البلد

شهدت ورشة الملوناتية إقبالًا كبيرا من جانب الجمهور المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل يوم من انتهائه.

قالت تامي شبانة  مسئولة ورشة الملوناتية، الملوناتية هي  ورشة جديدة تستخدم خامات جديدة لإنتاج إكسسوارات منزلية تفاعلية، قمنا بابتكار خامة خاصة ونقوم بدهانها باستخدام مواد تلتصق بها، ونقوم بتلوينها باستخدام أي نوع من الخامات باستثناء ألوان الماء، نحن نشارك  لأول مرة في معرض الكتاب، حيث نقوم بتصميمات خاصة وفقًا لاحتياجات المشاركين، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين أو مرضى أو ذوي إعاقة، فلدينا جانب علاجي في عملية المشاركة.

txt

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

txt

حسن داود: كورونا ألهمتني روايتي.. والجمهور العربي ليس من محبي القصص

استطردت الجانب التفاعلي لورشتنا هو أن العميل يشاركنا في عملية التصنيع، حيث يقوم بتلوين المنتج باستخدام ألوان منزله ويمكنه زراعة النباتات فيه أو استخدامه كحصالة أو فواحة.

اضافت تامي أنا سعيدة جدًا بمشاركتي في معرض الكتاب، أنا من سيدات نادي الصيد، وعندما نجحت تجاريًا، قدمت في الدولة في الأسر المنتجة، فنحن ورشة متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات، ونحن مرتبطون بالجانب التربوي والتراثي والحرفي، بعدما ينتهي القراء من شراء الكتب أو القراءة، يأتون للمشاركة والاستمتاع معنا.

43E25888-62D3-428C-AD3C-F6C82B16D9CF
43E25888-62D3-428C-AD3C-F6C82B16D9CF
2992E710-7744-4261-A7B8-73750564C293
2992E710-7744-4261-A7B8-73750564C293
الملوناتية جهاز تنمية المشروعات معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب القاهرة الدولى للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو

إدارة بايدن تعارض مشروع قانون مستقل لتقديم المساعدات إلى إسرائيل

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

ركعتا الفجر قبل الأذان أم بعده .. فضلهما وهل يجوز قضاؤهما بعد الضحى؟

مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 24 فبراير الجاري

بعد توجيهات الرئيس| كيف يحصل مزارعو القصب على الشتلات بأبسط الطرق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ