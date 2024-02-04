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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن داود: كورونا ألهمتني روايتي.. والجمهور العربي ليس من محبي القصص

صدى البلد

أقيمت أمس ندوة الرواية العربية الآن للكاتب اللبناني حسن داود في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحاوره الكاتب الروائي طارق إمام. 

وقال حسن داود في تصريحات خاصة لصدى البلد عن روايته الجديدة "فرصة للغرام الأخير":  خلال فترة جائحة كورونا، كنت أعيش في بناية مقابلة لبناية أخرى على بُعد حوالي 40 مترًا،بسبب تقييدات الحجر المنزلي، كان يمنعني من الخروج، فبدأت أذهب إلى الشرفة في المساء، وأتطلع نحو البناية المقابلة التي تتألف من 12 طابقًا، خلال تلك الفترة، قمت بكتابة روايتي وابتكار شخصيات وهمية، بنت تعيش في البناية التي تقابل رجلاً في البناية المجاورة، كان هدفي من وراء ذلك هو أن أروي واقعًا كاملاً من خلال هؤلاء الشخصيات الخيالية.

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واستطرد حسن: أفضل الرواية كوني قد كتبت 14 رواية و 3 قصص قصيرة بالإضافة إلى 3 مجموعات قصص، ويظهر واضحًا امتداد اهتمامي نحو الرواية، ومن المعروف أن الجمهور اللبناني والعربي ليس من محبي قراءة القصص القصيرة، وأكد أنا حاليًا في صدد الاستعداد لعملي الجديد، وسأكشف عنه قريبًا.

حسن داود الروائي طارق إمام القاهرة الدولى للكتاب القصص القصيرة جائحة كورونا معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

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