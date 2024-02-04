طارق إمام: أقاصيص استغرقت 10 سنوات لكتابتها.. وحققت نجاحا في معرض الكتاب

صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" للكاتب طارق إمام، وحقق مبيعات كبيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وأشاد به العديد من القراء والكتاب.

قال طارق إمام لـ صدى البلد: تم إصدار مجموعتي من القصص قبل افتتاح معرض الكتاب، واستغرقت عشرة سنوات لإنجازها، ورغم أنها تتمتع بالغموض، إلا أنها استغرقت وقتًا طويلاً جدًا للكتابة.

وأشار طارق إمام إلى أنه تم تقسيم المجموعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي: "لأننا نولد عجائز"، "هايكو المدينة"، و"لأننا نموت أطفالًا"، موضحا أن كل قسم له جو خاص به، ولكنها تتكامل في إطار واحد، حيث يمثل الكتاب رحلة تبدأ من الحياة وتنتهي بالموت، مرورًا بالعديد من الأفكار والأسئلة التي يواجهها الإنسان.

واستطرد: آمل أن يجد القراء فيها ما يستحقونه، وحققت المجموعة مبيعات ناجحة للغاية حتى الآن، وما أدهشني أكثر هو أن القصة، على الرغم من قصرها بشكل كبير، حازت على إشادة جمهور محبي الروايات.

عن الكاتب طارق إمام

هو كاتب روائي من مواليد 1977، يعمل صحفيًا، ويشغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون".

بدأ الكتابة في التسعينيات، حيث نشر كتابه القصصي الأول "طيور جديدة لم يفسدها الهواء" عام 1995، أصدر أحد عشر كتابًا، بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها "هدوء القتلة" (2007)، "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس" (2012)، "ضريح أبي" (2013)، "مدينة الحوائط اللانهائية"(2018) و"طعم النوم" (2019).

بالإضافة إلى "شريعة القطة"، "الأرملة تكتب الخطابات سرًا"، "عجوز كلما حلم بمدينة مات"، مدينة الحوائط اللانهائية وغيرها.

كما صدر له عام 2012، رواية "ماكيت القاهرة"، وشارك طارق إمام في ورشة "الندوة" التي تنظمها الجائزة العالمية للرواية العربية للكتاب الشباب الموهوبين في عام 2010، ورشحت روايته "ماكيت القاهرة" في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية - البوكر، عام 2022.

أيضًا تُرجمت بعض أعماله إلى أكثر من لغة، ونال العديد من الجوائز المصرية والعربية والدولية، منها جائزة الدولة التشجيعية عن رواية هدوء القتلة، عام 2010، بالإضافة إلى أنه نال جائزة ساويرس مرتين، الجائزة المركزية لوزارة الثقافة المصرية مرتين، جائزة سعاد الصباح الكويتية، وجائزة متحف الكلمة الإسبانية.