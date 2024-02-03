فريق «إدراك» لذوى الهمم يثير إعجاب رواد معرض للكتاب في دورته 55

أثار فريق برنامج “إدراك” لذوى الهمم بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، انتباه زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته 55، وذلك مساء أمس، الجمعة، وفي اليوم الثالث من اشتراك متحف الطفل في فعاليات المعرض.

وقدم الفريق أنشطة تهدف لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الأطفال في المراحل العمرية المختلفة، وتفاعل الأطفال معهم وشاركوهم الأنشطة والألعاب المختلفة، والتى تضمنت ورش تنمية مهارات، وتدريبا ذهنيا وتركيزا، وورش التلوين والإكسسوارات والخرز، والتى شارك فيها الأمهات والأطفال.

صرح بذلك الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها متحف الطفل.

وقال إنه كان في استقبال زوار ركن متحف الطفل فريق عمل متميز من العلاقات الخارجية بالمتحف لتعريف الرواد من الأسر والأمهات بأنشطة وخدمات متحف الطفل المختلفة، والبرامج المتنوعة التي يتم تنظيمها بشكل دوري للأطفال بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والفنية، وتم تقديم عرض تعريفي والإجابة عن جميع التساؤلات من الجمهور.

وأكد الدكتور نبيل حلمى أن برنامج “إدراك” لذوى الهمم يتضمن العديد من الفعاليات من بينها الرعاية الذاتية، ومهارات التدريب الذهنى والتركيز، والمهارات الاجتماعية، ومهارات الإعداد التأهيلى، والمهارات المعرفية، والمهارات الفنية، والمهارات التواصلية، ومهارات الإدراك والنمو الحسى، والمهارات السلوكية التهذيبية.

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