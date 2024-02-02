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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شعبية جارفة لـ نجيب محفوظ بـ معرض القاهرة للكتاب الـ 55

صدى البلد

شاركت مكتبة ديوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الإصدارات المهمة ، ومن بين هذه الإصدارات تميزت سلسلة نجيب محفوظ التي حظيت بشعبية كبيرة منذ بداية الإعلان عنها، كما تم تقديم إصدارات متنوعة لشخصيات مهمة ومؤثرة مثل طه حسين ومحمد محمود وغيرهما من الروايات البارزة.

قال أحمد القرملاوي مسئول النشر  في  ديوان لا يزال الجمهور يبدي اهتمامًا كبيرًا في الحصول على الكتب والمشاركة في المهرجان السنوي للمعرض، كما إن  هناك حضور قوي جدًا منذ بداية المعرض وتسجل المبيعات نجاحًا كبيرًا. 

استطرد القرملاوي  هناك بعض التحديات ولكني أراها محدودة من وجهة نظري، فبالطبع زادت الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، وهذا تأثر على إنتاجية الكتب وبالتالي على أسعارها. 

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تابع مدير النشر في ديوان إصدارات نجيب محفوظ حققت مبيعات جيدة جدًا، واليوم في المعرض يتم تقديم مجموعة روايات نجيب محفوظ بالكامل، وهناك اهتمام من الجمهور للحصول عليها، مما ساهم في زيادة المبيعات، نحن أيضًا نلاحظ اهتمام الجمهور بإصداراتنا، مثل إصدارات لطه حسين التي قمنا بإصدارها بشكل مبتكر جدًا، وكتب مصطفى محمود حاليًا، نقوم بإصدار المجموعة الأولى التي تتكون من 16 كتاب من كتب مختلفة لمصطفى محمود، بالاضافة إلى تواجد مجموعة هامة من الكتب المختلفة مثل  "كنوز مقابر مصر" و "44 أسوان" و "مجموعة روايات الخرز الملون" و "الرواية المسروقة" و "نبض جميل"، بالإضافة إلى أعمال مترجمة متنوعة.

أنهى حديثه قائلا لدينا أيضًا حقوق نشر جديدة لشخصية مؤثرة، ولكننا لا نزال نحتفظ بها طي الكتمان وسيتم الإفصاح عن الأمر خلال السنة.

ديوان احمد القرملاوي روايات نجيب محفوظ معرض القاهرة الدولي للكتاب مصطفى محمود مكتبة ديوان

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