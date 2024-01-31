الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

بأصواتها العذبة ملأت أم كلثوم صالة معرض القاهرة الدولي للكتاب باغانيها على جرامافون قديم، حيث يتواجد جناح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وشهدت هذه الفعالية حضورًا كبيرًا من عشاق الموسيقى القديمة.

قال أحمد إسماعيل، المسئول في شركة صوت القاهرة، خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنهم يقدمون للجمهور التراث الموسيقي الذي اعتادوا عليه من أم كلثوم وعبد الحليم ونجاة وفايزة أحمد وفيروز وجميع المطربين العرب القدامى والحديثين، ويقدمون أيضًا شرائط الكاست وأسطوانات LP وسي ديهات, كما يوفرون جرامافون للبيع بأسطواناته في معرض الكتاب هذا العام، بتخفيضات كبيرة لعملاء المعرض.

وأضاف أن شرائط الكاسيت لا تزال تحظى بشعبية كبيرة رغم التطور التكنولوجي الكبير، حيث بدأ الجمهور يعود للاستماع إلى الشرائط والأسطوانات، وجميع الشرائط من إنتاج الشركة، ويقدمون أفلامًا وأصوات مشايخ وأحاديث دينية لبعض المشايخ، بالإضافة إلى الأغاني من سيد درويش إلى عمرو دياب، وهناك من يحب شراء هذه الأشياء حتى الآن.

وفي ظل ارتفاع الأسعار، أكد أنهم لم يقوموا برفع أسعارهم، حيث تظل أسعارهم قديمة جدًا، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75%.

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