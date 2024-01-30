مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

شارك المجلس القومي للمرأة للسنة الثانية على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، ويقدم الجناح العديد من الحرف اليدوية المميزة و الأنشطة والمهارات المختلفة بالإضافة إلى مكتب شكاوي للزائرات.

قالت نجوى إبراهيم، مسؤولة التدريب في المجلس القومي للمرأة، هذا العام، قررنا أن نزيد من نشاطاتنا بناءً على كثافة الزوار واهتمامهم المتزايد، فقدمنا مجموعة متنوعة من الأنشطة لتعريف الزوار بالخدمات التي يقدمها المجلس للنساء، وقمنا بتقديم مبادرة "نورا" التي تستهدف الفتيات من سن 4 إلى 14 عامًا، وعرضنا مكتبة المجلس بالإضافة إلى تنمية مهارات المرأة في مجال التمكين الاقتصادي، قدمنا أيضًا منتجات يدوية مصنوعة من قبل النساء في جميع محافظات مصر، وذلك ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية الوطني، الذي يساعد النساء في تسويق منتجاتهن، بالإضافة إلى ذلك، قامت الزائرات بتعلم حرف يدوية جديدة مثل صنع الاكسسوارات والرسم على الخزف والقماش وغيرها، وهذه الخدمات تقدم مجانًا بدون أي رسوم.

تابعت هناء محمود، محامية في مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، نحن نقدم خدمة مكتب الشكاوى في جناح المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى وجود رقم ساخن للتواصل معنا، فعندما تأتي زائرة لديها مشكلة، نعمل على حلها من خلال تقديم المشورة والحلول القانونية، أو توجيهها إلى المقر الرئيسي للمجلس أو فروعه، وتقدم هذه الخدمة مجانًا، وقد واجهنا العديد من المشاكل التي تواجهها النساء، وقد قدمنا العدد من المحاميين مجانيًا لمساعدة السيدات في حل تلك المشاكل.

أضافت أميرة أبو زيد، المدربة الرئيسية في مبادرة "نورا" التابعة للمجلس القومي للمرأة، أن المبادرة تحت إشراف السيدة انتصار السيسي، السيدة الأولى لمصر، وتم إطلاقها في عام 2021، في العام الماضي، تمت رعاية المبادرة من قبل السيدة انتصار السيسي، تستهدف المبادرة الفتيات من سن 10 إلى 14 عامًا والشابات من سن 18 إلى 24 عامًا، بدأت المبادرة في محافظتي أسيوط وسوهاج، وفي جناح المجلس القومي للمرأة في المعرض، نعمل على تعريف الزوار بالمبادرة وبرنامجها الذي يستمر لمدة 40 أسبوعًا.

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