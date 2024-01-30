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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر بعد 5 أيام من استقبال الجمهور

صدى البلد

شهد اليوم الخامس من الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا هائلاً. فقد تجاوز عدد الزائرين للمعرض في يوم الاثنين الموافق 29 يناير الرقم 374,424 زائرًا. وبذلك يصل إجمالي عدد الزائرين منذ افتتاح أبواب المعرض للجمهور في 25 يناير إلى حوالي 1,638,597 زائرًا.

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يذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

معرض الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة الدولى للكتاب دكتورة نيفين الكيلاني معرض القاهرة الدولي للكتاب

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