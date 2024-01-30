هانة أورستافيك: حكومتنا تدعم الأدب النرويجي.. وستظل كتاباتي عن الحب |خاص

تشارك مملكة النرويج كضيف شرف في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، تستمر الفعاليات الثقافية للمعرض من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، في مركز مصر للمعارض الدولية.

رواية حب أهم الأعمال الأدبية

قالت الكاتبة هانة أورستافيك مؤلفة رواية حب الذي يعتبر من أهم الأعمال الأدبية في تصريحات خاصة لصدى البلد كتبت لمدة 30 عامًا وقدمت حوالي 16 عملاً، وتركزت أعمالي على فهم الحياة ومعنى الحب، الرواية التي كتبتها تحكي قصة امرأة وولدها وتدور أحداثها في مدة 12 ساعة من الصباح حتى المساء في منطقة باردة في النرويج.

استطردت هانة هدفي من الرواية هو شرح القصة وترك المشاعر الداخلية للقارئ تظهر بشكل طبيعي على أساس ما يقرأه والتصرفات التي تحدث في الكتاب والأحداث التي تنشأ.

تابعت قائلة لا أستطيع تحديد الرواية المفضلة لدي لأنني أحب كتاباتي جميعها، فكل كتاب قمت بكتابته يمثلني بشكل ما وله مكانة خاصة، إنها سلسلة متكاملة ولا يمكنني اختيار رواية مميزة عن الأخرى.

ظهور الأدب النرويجي عالميًا

أضافت هانة في النرويج نحن نمتلك حكومة تدعم الأدب النرويجي والكتاب ودور النشر، مما يتيح للكتاب الكتابة بحرية والتعبير عن أنفسهم في كتاباتهم، ليس من الضروري أن يكتب الكتاب لأجل المبيعات، بل يكتب من أجل الكتابة نفسها.

أعتبر فكرة الحب ومعانيها هي أفضل ما أحب الكتابة عنه وتفسيرها، وأعتقد أن جميع كتاباتي المستقبلية ستدور حول الحب، لأنه من الصعب تعريفه.

أوضحت لم أقرأ أي كتاب من العالم العربي ولا من مصر، ولكن قرأت لنجيب محفوظ بسبب الندوات التي أقيمت عنه في المعرض.

وفي نهاية حديثها قالت ما أعجبني في مصر هو دفء الشعب المصري وحبهم للتواصل مع الآخرين وكرمهم، شعرت بترحيب من القلب دون أن أفهم ما يقولونه، شعرت أن القلوب هي التي تتحدث لبعضها، وشعرت بترحيب لم أشعر به في أي مكان آخر في العالم، الشيء المقدس دائمًا يكون عبارة عن حب، فأي شيء مقدس هو حب.