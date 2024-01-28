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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفتيات الكفيفات يبهرن زوار معرض الكتاب بالمشغولات اليدوية

صدى البلد

شاركت المكفوفات بجناح خاص للمشغولات اليدوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، ما دفع الجمهور للتزاحم وشراء المشغولات تشجيعا لهن.

وقالت هالة محمد، مدربة تريكو، إنها تعمل في جمعية “النور والأمل” للفتيات المكفوفات، وتشارك في المعرض بمشغولات يدوية للقش وهو عمل للفتيات بالدار، ويكون تحت إشراف مدربين متخصصين، معقبا: “فنحن لدينا منتجات كثيرة مثل أطباق ومنتجات أطفال وغيرها من المشغولات المميزة”.

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وأضافت: “نحن نشارك كل عام في معرض الكتاب، والجمهور يبدي إعجابه بالمشغولات والأسعار، فنحن مؤسسة لا تهدف للربح، رغم أننا نواجه مشاكل بسبب ارتفاع أسعار الخامات ونحاول التوازن في الأسعار للحصول على مقابل لشراء الخامات مرةأخرى”.

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معرض المشغولات اليدوية زوار معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي

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