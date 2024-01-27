تعرف على أكبر عملة في العالم .. هواية إقتناء الطوابع والعملات تغزو معرض الكتاب

جذب بيع الطوابع والعملات القديمة زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، فاجتمع الزوار لشراء ومشاهدة والتعرف على تاريخ العملات القديمة والطوابع واقتناءها لما تحمله من أهمية تاريخية كبيرة، كما تواجد أكبر وأقدم عملة تاريخية والتي ترجع إلى روسيا القيصرية والطوابع التى ترجع إلى عصر الملك فاروق.

قال أحمد يوسف أحمد مسئول بيع العملات والطوابع لقد تجاوزنا الآن 25 عامًا في مجال تقديم الطوابع والعملات لعشاق هذه الهواية، و على مر السنين، اكتسبنا ثقة كبيرة من الهواة، فشهدت هواية إقتناء العملات والطوابع نموًا وانتشارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

واستطرد: يجد الهواة أن أسعارنا معقولة، وربما يشعرون بالقلق بشأن أصالة المنتجات التي نقدمها، ونحن نطمئن الهواة بأن هذه الطوابع والعملات صادرة عن الدولة،والطابع أو العملة هي قيمة مالية تم إصدارها من قبل الحكومة للاستخدام المالي أو لأغراض البريد، ومصر تعتبر واحدة من أوائل الدول في أفريقيا التي لها تاريخ بريدي طويل يعود إلى عام 1800 منذ حكم إسماعيل باشا حيث قامت بإنشاء تاريخ بريد واضح، وكنا في قلب أفريقيا والسودان وحتى الحبشة، كان من الضروري أن يكون البريد آمنًا، نظرًا لدور مصر كمركز تجاري في تلك الفترة.

تابع أحمد يوسف قائلا: كل عام تتغير الأسعار ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير أسعار مناسبة للهواة حتى يتمكنوا من اقتناء هواياتهم، فلدينا مجموعة واسعة من العملات والطوابع، بما في ذلك أكبر عملة في العالم، العملة الروسية القيصرية، وطوابع بريد تعود إلى عام 1922 عندما انفصلت مصر عن تركيا، وأصبح لدينا ملك.

أوضح مع مرور الوقت وضغوط الحياة وتغيرات الجيل الجديد، أصبح الكثير من الأشخاصلا يعرف معنى الطوابع، فلقد تغيرت وسائل التواصل والاتصال بشكل كبير، وعلى عكس الماضي حيث كان الناس يتواصلون عبر الخطابات، نحن نقوم بجمع الطوابع والعملات على مدار فترة طويلة، حيث يأتي الهواة إلينا سنة بعد سنة، ويطلبون أنواع معينة من الطوابع أو العملات ونحن نقوم بتجميع الطوابع والعمالمات للهواة خلال تلك الفترة.

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