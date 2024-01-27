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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من جنيه لعشرين.. تعرف على أسعار الكتب المخفضة في معرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

وفرت الهيئة العامة للكتاب بعض الاصدارات بأسعار مخفضة تبدأ من عشرين جنيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال55، وقد شهد جناح الهيئة إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول للمعرض، حتى نفدت بعض الاصدارات منذ اليوم الاول للمعرض.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة المصرية للكتاب إن مبادرة وزارة الثقافة (الثقافة والفن للجميع) وفرت الكتب بأسعار تبدأ من جنيه حتى عشرين جنيها وتتوفر تلك الإصدارات في جميع التخصصات بدءا من الفنون وصولا إلى التاريخ وكتب الاطفال، وتشمل الإصدارات التي صدرت بين عامي 2020 و2023، ولا يتجاوز الاصدار العشرون جنيها.

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واستطرد المصدر متابعا: لوحظ أن شخصية المعرض سليم حسن، حققت نجاحًا كبيرًا، وهي موسوعة مهمة بالإضافة إلى موسوعة الأغاني الجديدة، والإصدارات المتعلقة بشخصيات المعرض التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وأضاف أنه بالنسبة للأسعار، فإنها تبقى في نطاق مناسب جدًا، حيث تُعتبر ميسورة التكلفة، وبالإضافة إلى الأسعار المنخفضة يتم تقديم خصومات خاصة بمناسبة المعرض، وبغض النظر عن أي زيادة طفيفة في الأسعار يمكن أن تُغطى بالخصم المقدم، فنحن نولي اهتمامًا كبيرًا لضمان حصول العملاء على خدمتهم بأفضل شكل ممكن، وقد شهد الجناح منذ بداية المعرض تجاوبًا كبيرًا وإقبالًا جيدًا.

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