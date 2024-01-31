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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسئول دار عراقية : معرض القاهرة للكتاب أبهرنا.. وأسعارنا لا تناسب السوق المصرية

صدى البلد

شهدت صالة 3 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 مشاركة عدد كبير من الدول بإصدارات متنوعة، وقد لاقت هذه الإصدارات استحساناً كبيراً من قبل الجمهور.

قال أحمد مسئول دار هاتريك العراقية تأثرنا بشكل كبير جراء أزمة الأسعار، حيث يتم بيع الكتاب في العراق بسعر ما ولكن  نقوم ببيعه هنا بتخفيض 50٪، ومع ذلك يعتبر الجمهور سعره مكلفًا، رغم  أننا نهتم بالمشاركة أكثر من الربح، إلا أننا نقوم ببيع الكتب بسعر التكلفة أو أقل منه.

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مقدمة القصة ومافيها: أعتمد على المصادر الموثوقة.. والجمهور يهاجمني

استطرد احمد هدفنا من المشاركة في المعرض الظهور والتواجد، وهذه مشاركتنا الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فنحن مكتبة قانونية ومن الممكن أن يحدث تعاون بيننا وبين مكتبات أخرى أو مؤسسات تهتم بالكتب القانونية، هناك اهتمام كبير من قبل الجنسيات الأخرى بشراء الكتب منا، في حين يهتم الباحثون والأكاديميون المصريون بالكتب القانونية.

تابع أبهرنا تنظيم المعرض بشكل كبير، فعادةً نأخذ بعين الاعتبار الموقع والمساحة ومدى الاهتمام في كل المعارض، ولكن معرض القاهرة أبهرنا بسبب حجمه،ومع ذلك، المشكلة تكمن في أن سعرنا لا يتناسب مع سوق مصر، حيث يفضل الجمهور الطبعة المصرية للكتب.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب السوق المصري

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