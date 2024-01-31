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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد الصاوي: كنت فاشلا في المدرسة.. وأخفيت عن أصدقائي كتاباتي للشعر

صدى البلد

وقع النجم خالد الصاوى كتابي "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع" داخل صالة 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتجمع الجمهور حوله فور دخوله القاعة.

وقال خالد الصاوى على هامش توقيع الكتابين: "كنت طفلا شقيا جدا بيحب الأسئلة الكتير وماما كانت بتقولى مسمينك الطفل لماذا من كتر أسئلتك، وكنت فاشل فى المدرسة بحب أزوغ وأعمل خناقات وأحب من طرف واحد وحبيت واحدة وأنا فى ابتدائى أول حب فى حياتى".
 

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وتابع: "حبيت بيرم التونسى، والمتنبى حاسس الكلام بس مش فاهمة ومن هنا بدأت أول مرة عشان أذاكر عشان حابب أكتب، وكنت بدارى عن أصحابى أنى بكتب شعر فى المدرسة حتى لا يسخر منى أصدقائى، وبقيت بقراء محمود درويش ونزار قبانى، ووالدى من صغرى كان بيحب يقراء لهيكل وكل كتبة عندنا فى المكتبة وفى 2 ثانوى دخلت وأنا معايا كتاب من تأليفى".

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، والدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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