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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسئول دار نشر: إصداراتنا تتناول الوضع السياسي الصعب في السودان

صدى البلد

شهدت صالة 3 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 مشاركة عدد كبير من الدول بإصدارات متنوعة، وخاصة مشاركة دولة السودان التي عرضت الكتب التي تتحدث عن الأزمة الراهنة في السودان وقد لاقت هذه الإصدارات استحساناً كبيراً من قبل الجمهور.

قال محمد النور عبدالله، المسئول دار نشر في جنوب السودان، إننا نمثل إحدى دور النشر الكبيرة التي تعمل في جنوب السودان، ولدينا العديد من الإصدارات في مجالات الشعر والثقافة والسياسة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى كتب مترجمة للكتّاب الأجانب الذين تناولوا الواقع السياسي في السودان، ولا يخفى على أحد في إصداراتنا الجديدة أن الوضع الراهن في السودان صعب، ويتحدث الكتّاب فيها عن فشل النخب السودانية في إدارة البلاد، ومن بين هذه الإصدارات المميزة، مقالات الصحفي السوداني حمد النور التي تتطرق إلى السودان من الثورة حتى الحرب.

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شعبية جارفة لـ نجيب محفوظ بـ معرض القاهرة للكتاب الـ 55

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الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

تشهد إصداراتنا اهتمامًا من الجمهور، ولكنه ليس بالدرجة الكبيرة في حالة القراء المصريين، فالذين يرغبون في الشراء يحاولون معرفة الوضع الراهن في السودان، خاصة بعد الحرب. ومع ذلك،الجمهور السوداني هو الأكثر اهتمامًا بإصداراتنا، وقد تأثرت حركة البيع والشراء بارتفاع الأسعار.

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معرض الوضع السياسي جنوب السودان معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

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