عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

جذب سور الأزبكية الكثير من الزوار إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث يتوافد زوار من مختلف الفئات العمرية على صالة 4 قبل يوم من انتهاء المهرجان السنوي ااثقافي وجاء الإقبال الشديد على سور الأزبكية بسبب الأسعار المخفضة للكتب المعروضة، مما يشجع القراء على الشراء بكميات أكبر ويمكنهم بناء مكتباتهم بتكلفة أقل.

يقدم سور الأزبكية مجموعة متنوعة من الكتب بأسعار معقولة، يمكن العثور على كتب الجيب التي تبدأ من 5 جنيهات، وروايات الرومانسية بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قصص قصيرة أجنبية بسعر 10 جنيهات، وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من الروايات بأسعار تصل إلى 20 جنيهًا فقط والعديد من الكتب الدينية والثقافية المختلفة.

txt

حسن داود: كورونا ألهمتني روايتي.. والجمهور العربي ليس من محبي القصص

txt

طارق إمام: أقاصيص استغرقت 10 سنوات لكتابتها.. وحققت نجاحا في معرض الكتاب

يعتاد على مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في المعرض، وفي الدورة الحالية يشهد المعرض مشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة مختلفة حول العالم. يتم تنظيم المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويتكون من 5 صالات عرض. يشارك فيه أكثر من 5250 عارضًا هذا العام.

وتعتبر مملكة النرويج ضيف شرف في المعرض هذا العام، ويعكس ذلك اتجاهًا للثقافة العربية نحو التواصل مع ثقافة شمال أوروبا، وتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين المبدعين والجمهور. يوفر ذلك فرصًا واسعة للتفاعل المباشر والتبادل الثقافي بين المختلفين الثقافيين وروافدهم، ويعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز العدالة الثقافية داخليًا والتفتح على الثقافات الإنسانية.

A8B14792-1A3A-4269-9EFF-A6023DB691D5
A8B14792-1A3A-4269-9EFF-A6023DB691D5
FEB34E17-56F2-4379-A6E3-B2B2A5BF8481
FEB34E17-56F2-4379-A6E3-B2B2A5BF8481
840465E4-EB06-4D92-A04B-E03BF505FF51
840465E4-EB06-4D92-A04B-E03BF505FF51
معرض معرض القاهرة الدولي للكتاب دور النشر المصرية سور الأزبكية جناح سور الأزبكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

ترشيحاتنا

1000 دولار.. البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي

وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية الإيراني والسوداني في طهران

بروتوكولات تعاون مثمرة .. مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحي BIT

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

بعد 5 شهور زواج.. عروس أمام محكمة الأسرة : مش عايزاه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ