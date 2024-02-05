قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

جذب سور الأزبكية الكثير من الزوار إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث يتوافد زوار من مختلف الفئات العمرية على صالة 4 قبل يوم من انتهاء المهرجان السنوي ااثقافي وجاء الإقبال الشديد على سور الأزبكية بسبب الأسعار المخفضة للكتب المعروضة، مما يشجع القراء على الشراء بكميات أكبر ويمكنهم بناء مكتباتهم بتكلفة أقل.

يقدم سور الأزبكية مجموعة متنوعة من الكتب بأسعار معقولة، يمكن العثور على كتب الجيب التي تبدأ من 5 جنيهات، وروايات الرومانسية بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قصص قصيرة أجنبية بسعر 10 جنيهات، وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من الروايات بأسعار تصل إلى 20 جنيهًا فقط والعديد من الكتب الدينية والثقافية المختلفة.

يعتاد على مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية في المعرض، وفي الدورة الحالية يشهد المعرض مشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة مختلفة حول العالم. يتم تنظيم المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويتكون من 5 صالات عرض. يشارك فيه أكثر من 5250 عارضًا هذا العام.

وتعتبر مملكة النرويج ضيف شرف في المعرض هذا العام، ويعكس ذلك اتجاهًا للثقافة العربية نحو التواصل مع ثقافة شمال أوروبا، وتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين المبدعين والجمهور. يوفر ذلك فرصًا واسعة للتفاعل المباشر والتبادل الثقافي بين المختلفين الثقافيين وروافدهم، ويعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز العدالة الثقافية داخليًا والتفتح على الثقافات الإنسانية.

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