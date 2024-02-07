قطاع الفنون التشكيلية ينظم ورشة بمتحف الفنون الجميلة لتعليم فن الفسيفساء

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ورشة "فسيفساء.. موزايك" للفئة العمرية من سن 16 إلي 20، وذلك داخل مبنى الورش الفنية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتأتى أيام الورشة الأربعاء والخميس 7 و 8 فبراير 2024 وأيام الأربعاء والخميس 14 و15 فبراير 2024، تحت إشراف دكتورة منال عبد العاطي مسئول التربية المتحفية بالمتحف.

وفى سياق آخر تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حفلاً فنيًا ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك يوم الخميس 8 فبراير الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

ينظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التى تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.

تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.