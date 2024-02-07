عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قطاع الفنون التشكيلية ينظم ورشة بمتحف الفنون الجميلة لتعليم فن الفسيفساء

صدى البلد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ورشة "فسيفساء.. موزايك" للفئة العمرية من سن 16 إلي 20، وذلك داخل مبنى الورش الفنية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

وتأتى أيام الورشة الأربعاء والخميس 7 و 8 فبراير 2024 وأيام الأربعاء والخميس 14 و15 فبراير 2024، تحت إشراف دكتورة منال عبد العاطي مسئول التربية المتحفية بالمتحف.

وفى سياق آخر تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حفلاً فنيًا ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك يوم الخميس 8 فبراير الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

txt

الملوناتية.. ورشة ترفيهية وعلاجية تجذب جمهور معرض الكتاب

txt

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

ينظم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتشارك به فرقة التنورة التراثية وتقدم خلاله مجموعة من فقراتها التى تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، إلى جانب فقرة التنورة الصوفية المميزة على نغمات المديح.

كما يشهد الحفل عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يتضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية تقدمها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام.

تنفذ فعاليات الحفل من خلال إدارة المهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وإدارة الموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، ويأتي ضمن البرنامج خاص أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بالإسراء والمعراج، خلال فبراير الجاري بالمحافظات كافة.

الفنون الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنون التشكيلية العامة لقصور الثقافة هيئة قصور الثقافة سور الأزبكية فرقة التنورة التراثية فن الفسيفساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس يفتح المجال للتوصل إلى اتفاقات

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

الطقس غدا| استقرار الأجواء على جميع الأنحاء.. وصقيع في وسط سيناء

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بـ ليلة الإسراء والمعراج.. ويشهد احتفاليتها بالسيدة نفيسة|فيديو

حماية الأطفال من الفضاء الإلكتروني.. تفاصيل الاتفاق الأمني بين وزير الداخلية ونظيره البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ