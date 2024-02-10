فوائد التحول الرقمي في تحسين الجودة التعليمية.. خبراء: يسهم في تطوير طرق التدريس بالجامعات المصرية.. و أداة قوية لتحفيز التعلم الفعال

خبراء التعليم:

وزارة التعليم العالي تقود التحول الرقمي في مصر

تحسين جودة التعليم وتوسيع الفرص التعليمية

تحقيق تجربة تعلم مستدامة مع التكنولوجيا

تفاؤل بتطور مستوي مصر التعليمي مع التحول الرقمي

تقود وزارة التعليم العالي في مصر التحول الرقمي وتلتزم الجامعات بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ضمن إطار أوسع يشمل رقمنة الخدمات لتحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق استفادة كاملة من التقنيات الرقمية نحو مستقبل تعليمي متطور ومتكامل.

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن التحول الرقمي في التعليم العالي هو أمر ضروري لتحسين جودة التعليم، وزيادة فرص الحصول على التعليم وتطوير مهارات الطلاب وتوفير الوقت والجهد على المعلمين والطلاب وتحقيق تكامل مجتمع المعرفة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التحول الرقمي في التعليم العالي ليس مجرد تحديث تكنولوجي، بل هو استراتيجية شاملة تهدف إلى تكامل مجتمع المعرفة وتحفيز التعلم الفعال، موضحًا أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الحديثة في توجيه جهودها نحو تحسين الخدمات وتعزيز جودة التعليم.

وشدد الدكتور محمد عبد العزيز، على أهمية تكنولوجيا المعلومات كأداة قوية في تحسين تجربة التعلم، مشيرًا إلى أن دمج التقنية في العملية التعليمية يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في كيفية اكتساب الطلاب للمعرفة وتفاعلهم مع المحتوى التعليمي، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز التفاعل والفاعلية، ويجعل عملية التعلم تجربة مثيرة وجذابة.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن التحول الرقمي في التعليم العالي يخدم مصلحة الطلاب ويسهم في تمكينهم من التفاعل الفعال مع المواد الدراسية وتحقيق تجارب تعلم متقدمة، مشددًا على أن هذا النهج يمهد الطريق لتحقيق تجربة تعلم محسنة ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا كشريك أساسي في رحلة التعلم الطويلة.

وأعرب الخبير التربوي عن تفاؤله بمستقبل مصر التعليمي المشرق مع هذا التحول الرقمي، مشددًا على أهمية الالتزام الدائم بتطوير وتكامل التقنيات الرقمية لتحقيق تحسين مستمر في مستوى التعليم وتطوير مجتمع المعرفة.

وقدم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بعض الفوائد للتحول الرقمي في التعليم العالي، من أهمها:

تطوير مهارات الطلاب:

يساعد استخدام التكنولوجيا في تطوير مهارات الطلاب، مثل مهارات القرن الحادي والعشرين.

توفير الوقت والجهد:

يساعد استخدام التكنولوجيا في توفير الوقت والجهد على المعلمين والطلاب.

تحقيق تكامل مجتمع المعرفة:

يساعد استخدام التكنولوجيا في تحقيق تكامل مجتمع المعرفة من خلال ربط الجامعات ببعضها البعض وربطها بسوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أهمية وتأثير التحول الرقمي الذي يشهده النظام التعليمي في الجامعات المصرية، موضحًا أن هذا التحول يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات كأساس لإدارة المعرفة وتبادلها بين المؤسسات التعليمية.

وأشار وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أداة حيوية وقوية تسهم في تحسين تجربة التعلم للطلاب، موضحًا أن دمج التقنية في العملية التعليمية يمكن أن يفتح أفقًا جديدًا من التفاعل والفعالية في بيئة التعلم.

عنوان 8: "ثورة تحول رقمي: جامعات مصر تستعرض قوة تكنولوجيا المعلومات في عملية التعلم"

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن التحول الرقمي أصبح يشكل نقلة نوعية في جامعات مصر، لأن تكنولوجيا المعلومات أصبحت عمودًا فقريًا في إعداد وتطوير الطلاب.

وأضاف الخبير التربوي، بفخر واطمئنان أن جامعة عين شمس تسعى جاهدة نحو تحولها إلى جامعة ذكية رقمية، حيث تتبنى جهودًا مكثفة لتحقيق هذا الهدف الطموح، مشيرًا إلى أن هذا التحول ليس مجرد تغيير سطحي في الإجراءات، بل هو تحول شامل يشمل كل جوانب الحياة الجامعية.

ونوة وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو تفعيل المقررات الدراسية بشكل إلكتروني على منصة الجامعة التفاعلية، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة ومرنة، مشيدًا بجهود الجامعة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وشدد الخبير التربوي، على أن هذا التحول يعزز التفاعل والتواصل بين الطلاب والمحاضرين، حيث يتيح لهم الفرصة للتفاعل مع المحتوى الدراسي بشكل أكثر فعالية، كما يسهم في توفير فرص تعلم متعددة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات الطلاب المختلفة.

ولفت وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أن تحول الجامعة إلى جامعة ذكية رقمية يعكس التزامها بالتطور التكنولوجي ومواكبتها للتحديات الحديثة، ويعتبر هذا التحول خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التعليم الحديث وتوفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

في النهاية، شجع الدكتور هشام الحريري، على دعم هذه الجهود والاستفادة القصوى من التحول الرقمي في الجامعة، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز هذه الجوانب لضمان تقديم تعليم عالي الجودة ومستدام في العصر الرقمي.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، على أهمية التوجه نحو المستقبل الرقمي في المجال التعليمي، موضحًا أن هذا التحول لا يمثل مجرد تغيير في التقنيات المستخدمة، بل هو تحول شامل يستند إلى تغيير في الثقافة التعليمية نحو مزيد من الابتكار واستخدام التكنولوجيا بشكل فعّال.

وشدد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على أهمية تبني المؤسسات التعليمية للتحول الرقمي كخطوة حيوية لتحسين جودة التعليم وتحفيز التعلم الابتكاري، موضحًا أن هذا التوجه يمتد إلى أبعاد أكبر من مجرد استخدام التكنولوجيا، بل يعكس تحولًا ثقافيًا يركز على تعزيز الابتكار والتفاعل مع التكنولوجيا بطرق مبتكرة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا التغيير الثقافي يلزم بتحديث مناهج التعليم لتكون أكثر توافقًا مع تقنيات العصر، وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي واستخدام التكنولوجيا كأداة لتحقيق أهدافهم التعليمية، مؤكدًا على أن تحول الثقافة التعليمية يسهم في تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم والابتكار في عملية التعلم.

وصرح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بأن التحول الرقمي يعزز التفاعل بين الطلاب ويوفر فرصًا لتعلم مخصص وفعال، مشددًا على ضرورة الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا تتطلب توجيه وتدريب للمعلمين لضمان استخدامها بشكل فعال في العملية التعليمية.

وقدم الدكتور حسن شحاتة، بعض الفوائد للتوجه نحو المستقبل الرقمي في التعليم، من أهمها:

تحسين جودة التعليم:

يساعد استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية وجذابة للطلاب.

زيادة فرص الحصول على التعليم:

يساعد استخدام التكنولوجيا في زيادة فرص الحصول على التعليم من خلال توفير التعليم عن بعد.

وأشار الخبير التربوي إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التوجه نحو المستقبل الرقمي في التعليم، من أهمها:

نقص المهارات:

يعاني بعض المعلمين من نقص المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم.

التكلفة:

قد تكون تكلفة استخدام التكنولوجيا في التعليم مرتفعة.

وذكر الخبير التربوي أيضًا أن هناك بعض الحلول للتغلب على هذه التحديات، من أهمها:

الاستثمار في البنية التحتية:

يجب على الدول الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتطبيق التكنولوجيا في التعليم.

تدريب المعلمين:

يجب على الدول تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم.

توفير التكنولوجيا بأسعار مناسبة:

يجب على الدول توفير التكنولوجيا بأسعار مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأختتم الخبير بتحفيز المؤسسات التعليمية وأفراد الجماعة التعليمية على تبني هذا التحول الرقمي كفرصة للنهوض بمستوى التعليم وتحقيق تحول فعال في الثقافة التعليمية نحو الابتكار واستخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وفاعل.