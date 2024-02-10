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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 فبراير.. آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم لمنح العلماء

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية .

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أكاديمية البحث العلمي

وقالت أكاديمية البحث العلمي، إن ذلك يأتي في إطار تعاون الأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم International Science Council (ISC).

وأضافت أكاديمية البحث العلمي في بيان لها، أنه سيتم من خلال هذه المنح إتاحة عدد محدود من المنح الدراسية لحضور SRI/ SSD للباحثين في بداية حياتهم المهنية من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي ستتحمل نفقات السفر والإقامة خلال المؤتمرات.

وأكدت أكاديمية البحث العلمي ، أنه سيتم تنظيم مؤتمر أبحاث الاستدامة والابتكار (SRI) بالتعاون مع أيام علوم الاستدامة (SSD) المزمع عقدهما خلال الفترة من 10 وحتى 14 يونيو 2024 في هلسنكي وإسبو بفنلندا ، مشددةً على جميع المهتمين تقديم الطلبات في موعد أقصاه 15 فبراير 2024.

ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات بطولة الكونغ فو ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية الشهيد الرفاعي (٥١)  برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من ٥-٦ فبراير الجاري، بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، بمشاركة (٣١) جامعة حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية.

وتنافس فيها الطلاب والطالبات علي منافسات الساندا والأساليب، وبلغ عدد المشاركين في الساندا من الطلبة (٩٤) طالبًا و (٤٩) طالبة بإجمالي (١٤٣) مشاركًا، وبلغ عدد المشاركين في منافسات الأساليب (٢٤) طالبًا و (٢٧) طالبة بإجمالي (٥١) مشاركًا، وبحضور (٣٥) مشرفًا ومشرفة من مختلف الجامعات، و(٢٠) حكمًا من لجنة حكام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، ولجنة مسابقات الحكام، وبحضور المشرف العام علي البطولة من الاتحاد المصري للووشو كونغ فو السيد اللواء عصام خاطر.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الأساليب:
_أسلوب باجوا: 
- المركز الأول: شيماء فتحي عمار بكر، وزارة التعليم العالي .

_ أسلوب تايجي Set3: 
- المركز الأول: وفاء عماد علي، جامعة حلوان.  

_ أسلوب تايجي اختياري: 
- المركز الأول: سارة جمعة محمد، جمعة عين شمس

_ أسلوب رمح Set3: 
- المركز الأول: شهد حمدي عبد الله عبد الصادق، جامعة القاهرة 
- المركز الثاني: شيماء فتحي عمار بكر، وزارة التعليم العالي

_ أسلوب الرمح اختياري:
- المركز الأول: علياء وليد محمد محمد، جامعة بني سويف

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