تعرف على آخر موعد للتقدم بالموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للموسم الخامس من «رالي السيارات الكهربائية 2024 “EVER Egypt”، من يوم 17 يناير، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

رابط التقدم للمسابقة

ويمكن التقدم للمُسابقة من خلال الرابط التالي:

‏https://electricvehiclerally.org/

تهدف مُبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة ركوب مصرية محلية الصنع، من خلال تهيئة بيئة مُشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن فكرة الرالي انطلقت لأول مرة عام 2017، ضمن الخُطة التنفيذية الأولى للأكاديمية 2014-2018، (محور تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا)، مشيرًا إلى أنه خلال المواسم الأربع السابقة اشترك 65 فريق من جميع الجامعات والمعاهد المصرية، كما تم تدريب وتأهيل نحو 2000 طالب لسوق العمل في مجال السيارات.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الموسم الأول والثاني انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاء الموسم الأول بمشاركة 9 فرق من الجامعات والمعاهد المصرية، وانتهى بفوز فريق جامعة عين شمس، أما الموسم الثاني تنافس فيه 15 فريقًا، وانتهى بفوز فريق المعهد العالي للهندسة بالعاشر من رمضان.

وعن الموسم الثالث فأقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، وشارك فيه 19 فريقًا من 19 جامعة مصرية، فاز فريق جامعة النيل بالمركز الأول، وجاء فريق كلية الهندسة بالمطرية في المركز الثاني، كما فاز بالمركز الثالث فريق جامعة زويل، بينما شهد الموسم الرابع الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة سيناء، النصيب الأكبر بمشاركة 22 فريقًا من الجامعات المعاهد المصرية، بحضور رجال الصناعة والإعلام، وانتهى بفوز فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق جامعة حلوان، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور محمود صقر، أن رالي السيارات الكهربائية؛ يهدف إلى وضع مصر على الخريطة الدولية بالمشاركة في المسابقات الدولية، من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر، والدخول في شراكات وتأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم، فضلًا عن امتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة.

ويذكر أن مسابقة «رالي السيارات الكهربائية 2024 EVER Egypt ، تتميز هذا العام، بثلاثة مسارات هي: المسار الديناميكي، والمسار المفاهيمي، والمسار المستقل المفتوح؛ حيث إن المسارات الديناميكية والمفهومية، تحتل البراعة التقنية مركز الصدارة مع اللوائح الجديدة من الجماليات والتكامل المعزز بالإضافة إلى التصميم الداخلي.

ويركز التحديث أيضًا هذا الموسم على الاهتمام بالتفاصيل، من خلال تقديم لوحة معلومات عن السيارة، مثل السرعة والشحن والمدى في مسار القيادة الذاتية، فضلًا عن ضم جداول تكلفة مفصلة وتفاصيل المواد ووثائق التصنيع.



وتحقق مسابقة هذا العام التوازن بين التصميم، وقابلية التصنيع والأعمال، والتحليل المالي، حيث سيفوز الفريق صاحب الحزمة الكاملة.

ونظم الاتحاد الرياضي للجامعات بطولة الكونغ فو ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية الشهيد الرفاعي (٥١) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من ٥-٦ فبراير الجاري، بالتعاون مع مركز المنشآت الرياضية بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، بمشاركة (٣١) جامعة حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية.

وتنافس فيها الطلاب والطالبات علي منافسات الساندا والأساليب، وبلغ عدد المشاركين في الساندا من الطلبة (٩٤) طالبًا و (٤٩) طالبة بإجمالي (١٤٣) مشاركًا، وبلغ عدد المشاركين في منافسات الأساليب (٢٤) طالبًا و (٢٧) طالبة بإجمالي (٥١) مشاركًا، وبحضور (٣٥) مشرفًا ومشرفة من مختلف الجامعات، و(٢٠) حكمًا من لجنة حكام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، ولجنة مسابقات الحكام، وبحضور المشرف العام علي البطولة من الاتحاد المصري للووشو كونغ فو السيد اللواء عصام خاطر.

والبطولة أقيمت بإشراف د.صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.