خبير تربوي يقدم أدوات فعالة لتحفيز الطلاب على تحقيق أهدافهم بالترم الثاني

قدم الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بعض النصائح للطلاب مع بداية العام الدراسي الثاني، منها تنظيم وتقسيم الوقت وتعزيز التفاعل في العملية التعليمية، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، لافتا إلى أهمية تنظيم الوقت كعامل أساسي يساهم في تحقيق الأهداف الدراسية.

تحفيز الطلاب

وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المنصات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم تعتبر بمثابة مورد حيوي للطلاب، حيث يجب عليهم استثمار وقتهم بشكل ذكي في متابعة الدروس عبر هذه المنصات، مشددًا على ضرورة متابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر التي يقدمها معلمون متميزون، والذين يخضعون لإشراف دقيق من قبل وزارة التربية والتعليم.

الاستذكار وعدم تراكم المعلومات

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الاستذكار الدوري يعتبر أحد السبل الرئيسية لتحفيز الطلاب على التفوق في الدراسة، مشددًا على أهمية مراجعة المعلومات بانتظام وعدم تراكمها، لأن الاستذكار الدوري يسهم في ترسيخ المفاهيم وتعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، على أهمية تفعيل دور الطلاب في عملية التعلم، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الدروس وطرح الأسئلة، لان هذا التفاعل يعزز التواصل بين الطلاب والأساتذة، ويساهم في بناء بيئة تعليمية حماسية ومشجعة.

الإشراف الفعال والتواصل البناء

وأشار الخبير التربوي، إلى دور الإشراف والتواصل البناء بين الأساتذة والطلاب كعنصر أساسي لضمان نجاح العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية داعمة وملهمة، حيث يكون الطلاب على دراية بأنهم يحظون بالرعاية والاهتمام من قبل أساتذتهم.

وطالب فتح الله، الأساتذة بضرورة إقامة جلسات استفسار وتوجيه للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني، وتقديم المساعدة في فهم المواد والمواضيع الصعبة، مما يسهم في بناء علاقات قوية بين الطلاب والأساتذة، ويحفز الطلاب على الابتكار والتفوق.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني، هناك استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب لتحقيق التفوق في الفصل الدراسي الثاني، منها:

ـ التواصل الفعال مع الأهل:

مشاركة الأهل في رحلة التعلم وتقديم الدعم النفسي.

توجيه الأهل حول كيفية تحفيز الأطفال والتعامل مع التحديات.

ـ التركيز على الإيجابيات:

تعزيز الجوانب الإيجابية للطلاب وتعزيز الثقة بالنفس.

التركيز على تحفيزهم للتفوق بدلاً من تجاوز الصعوبات.

ـ إدارة التوتر والضغوط:

تقديم استراتيجيات لإدارة التوتر والتحكم في الضغوط.

تشجيع الاسترخاء والراحة للحفاظ على صحة الطلاب.

ـ الرعاية الصحية:

الاهتمام بالصحة العامة من خلال النوم الكافي والتغذية الجيدة.

التمرين البدني لتحسين التركيز والطاقة.