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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادات حاسمة للفصل الدراسي الثاني.. نصائح وتحضيرات ضرورية

استعدادات حاسمة للفصل
استعدادات حاسمة للفصل الدراسي الثاني

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يحتاج طلاب المدارس إلى عدد من النصائح والدعم النفسي من أجل إكسابهم بعض المهارات مثل حل المشكلات والتكيف وتنظيم الوقت وطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا .

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خبير يقدم نصائح وحلولا للعودة للفصل الدراسي الثاني بقوة وحماس

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استعدادات حاسمة للفصل الدراسي الثاني.. خبراء التعليم يقدمون نصائح وتحضيرات ضرورية.. وأبرز الحلول لضمان انضباط سير العملية التعليمية

تهيئة الطلاب نفسيًا وبدنيًا

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، نصائح حاسمة للطلاب وأولياء الأمور لضمان عودة ناجحة ومليئة بالحماس إلى الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أهمية التركيز على تهيئة الطلاب نفسيًا وبدنيًا وعقليًا.

استعدادات حاسمة للفصل الدراسي الثاني

وأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على ضرورة التخلص من الأفكار السلبية التي قد تؤدي إلى الفشل، مشيرة إلى أهمية إعادة بناء الروح والحيوية لدى الطلاب للتفوق في المرحلة الدراسية القادمة، مشددة على ضرورة تشجع الطلاب على التفكير الإيجابي والتركيز على الإمكانيات الشخصية والتطلع إلى التحديات كفرص للتطوير.

نصائح وتحضيرات ضرورية

وأوضحت الخبيرة التربوية أن بداية الفصل الدراسي الثاني تتطلب خطوات استعداد حاسمة، منها تشجع أولياء الأمور الطلاب على تحديد أهداف واضحة لتحسين الأداء خلال الفصل الدراسي الثاني، وتغيير النظرة النمطية حيال الدراسة، وتجاوز الفهم السطحي للمواد، والسعي نحو تطوير تحصيلهم الدراسي.

استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب

وأشارت إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني، هناك استراتيجيات فعالة لتحفيز الطلاب لتحقيق التفوق في الفصل الدراسي الثاني، منها:

تحليل التجربة:

استعراض الأداء في الفصل الأول وتحليل النقاط القوية والضعف.

فهم الأسباب وراء الصعوبات والاستفادة منها لتحسين الأداء.

تحديد الأهداف الجديدة:

تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس للفصل الدراسي الثاني.

تحديد الخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف.

تطوير استراتيجيات جديدة:

استكشاف وتطوير استراتيجيات دراسية جديدة.

تجربة أساليب مختلفة لتحسين فعالية المذاكرة.

تنظيم الوقت:

وضع جدول زمني للدراسة وتوزيع الوقت بشكل فعّال.

تحديد أوقات الاستراحة والترفيه للحفاظ على التوازن.

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