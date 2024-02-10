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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد للتقديم بمنح جامعة UPEC بفرنسا للعام 2025/2024

طلاب
طلاب

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافى بباريس أفاد بشأن إعلان معمل Laboratorie Images, signaux et Systems  Intelligence (LISSI) بجامعة Paris Est Creteil(UPEC) بالتعاون مع شركة Toyota Motor Europe عن منحتين Postdoctoral لمدة عام فى مجال

Emotional intelligent Agents through large language models

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15 فبراير.. آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم لمنح العلماء

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تعرف على آخر موعد للتقدم بالموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024

وأوضحت أن ذلك علمًا بأن آخر موعد للتقدم : 10  فبراير 2024  حيث إن المنحة تبدأ فى مارس 2024.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى :

https://www.u-pec.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-images-signaux-et-systemes-intelligents-lissi-ea-3956

 

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية إنجاز للدراسات والتدريب"، والكائن مقرها في “منشية الجامعة – بعد استاد الجامعة – الدور الأرضي - مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية”.

وتزعم الأكاديمية قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات المصرية في التخصصات الآتية: “تمريض - مساحة وخرائط - اللغات والترجمة – محاسبة وإدارة الاعمال – تخاطب وتربية خاصة – تغذية علاجية – تنمية بشرية – الحاسب الآلي”، كما تزعم منح شهادة مُعتمدة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة جميع الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ادارة البعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي LISSI Postdoctoral Jobs Education شركة Toyota Motor Europe

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