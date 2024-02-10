اليوم.. آخر موعد للتقديم بمنح جامعة UPEC بفرنسا للعام 2025/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافى بباريس أفاد بشأن إعلان معمل Laboratorie Images, signaux et Systems Intelligence (LISSI) بجامعة Paris Est Creteil(UPEC) بالتعاون مع شركة Toyota Motor Europe عن منحتين Postdoctoral لمدة عام فى مجال

Emotional intelligent Agents through large language models

وأوضحت أن ذلك علمًا بأن آخر موعد للتقدم : 10 فبراير 2024 حيث إن المنحة تبدأ فى مارس 2024.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى :

https://www.u-pec.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-images-signaux-et-systemes-intelligents-lissi-ea-3956

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية إنجاز للدراسات والتدريب"، والكائن مقرها في “منشية الجامعة – بعد استاد الجامعة – الدور الأرضي - مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية”.

وتزعم الأكاديمية قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات المصرية في التخصصات الآتية: “تمريض - مساحة وخرائط - اللغات والترجمة – محاسبة وإدارة الاعمال – تخاطب وتربية خاصة – تغذية علاجية – تنمية بشرية – الحاسب الآلي”، كما تزعم منح شهادة مُعتمدة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة جميع الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.