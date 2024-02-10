عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيه من التعليم.. تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس |غداً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها  لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، شددت خلاله على الطلاب أنه سيتم تسليم استمارة الثانوية العامة 2024  الإلكترونية للمدارس بداية من غد الأحد الموافق  ١١/٢/٢٠٢٤.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،إلى أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024  الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها اثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024  الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانياً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثاً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانا عاجلاً أعلنت خلاله إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيا على موقعها الرسمي، اعتبارا من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وذلك عبر الرابط التالي: 

https://moe- register.emis.gov.eg/ 

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 

  • سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام الماضي 
  • امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات الورقة الامتحانية المطبقة العام الماضي دون أي تغيير
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"
  • أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024 ، سيحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان
  • ستشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 استمرار تطبيق نظام البابل شيت
  • في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتسلم الطالب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس بلجان مؤمنة 
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024  بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم
  • ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله  
  • تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي
  • 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة .. و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا
  • توضع امتحانات الثانوية العامة 2024  من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
  •  تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024  وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.
الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة 2024 التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

عمره 800 سنة.. تفاصيل مذهلة لاكتشاف مطبخ ملكي أسفل مكتب إداري

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

تنبيه من التعليم.. تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس |غداً

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ