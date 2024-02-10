تنبيه من التعليم.. تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس |غداً

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، شددت خلاله على الطلاب أنه سيتم تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس بداية من غد الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،إلى أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها اثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانياً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثاً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانا عاجلاً أعلنت خلاله إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيا على موقعها الرسمي، اعتبارا من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe- register.emis.gov.eg/

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024