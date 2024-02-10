مع عودة الدراسة.. خبير تربوي يقدم 20 نصيحة لدعم الطلاب نفسيا

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ كلية التربية جامعة عين شمس ، على ضرورة تقديم الدعم النفسي الأسرى للطلاب، مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرا الى انه مع تقدم الدراسة تتزايد مستويات القلق لدى كثير من الطلاب، وخاصة مع قرب حلول امتحانات نهاية العام.

وقال الدكتور تامر شوقي : تؤكد الدراسات والأبحاث النفسية ، أن قلق الطلاب أثناء فترات الدراسة بوجه عام، وأثناء الامتحانات خاصة غالبا ما يكون مكتسبا من الأسرة وخاصة الوالدين ، ويزداد هذا القلق اذا كان الطالب بطبعه ميالا للقلق، أو لديه مستويات مرتفعة من الدافعية لتحقيق النجاح والتفوق، وقد يترتب على احساس الطالب بالقلق المفرط العديد من الآثار السلبية والتى تشمل ضعف التركيز، وتشتت الانتباه ونقصه ، وفقدان الثقة بالنفس، وعدم القدرة على التحصيل واكتساب المعلومات، وبالتالي حصول الطالب على درجات أقل مما يتوقعه والداه منه بل أقل ما يتوقعه الطالب لنفسه، أيضا تزداد التأثيرات السلبية للقلق على شخصية الطالب كلما كان مستوى الطالب العقلي ضعيفا.

ونصح الدكتور تامر شوقي اولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي للطالب من خلال ما يلي :