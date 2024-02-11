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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4 توجيهات عاجلة من وزير التعليم للمدارس في بداية الترم الثاني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  4 توجيهات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بالتزامن مع بدء الدراسة الفصل الدراسي الثاني بجميع محافظات مصر .

وتمثلت توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع بدء الفصل الدراسي الثاني فيما يلي :

  • التأكد من توريد كافة الكتب المدرسية للمدارس خلال الأسبوع الجاري مع بدء الترم الثاني.
  • متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة والبسيطة في المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب.
  • متابعة تفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس والتأكيد على الحضور المنتظم للطلاب.
  • متابعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في المدارس والتوسع فيها.


ومن المقرر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 - بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم -  أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال الترم الثاني 2024

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يحرص خلال جولاته المفاجئة والمكثفة التي سيقوم بها لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية خلال الترم الثاني 2024 ، على الاطلاع على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، والتي تعكس حقيقة انتظام حضور الطلاب في المدرسة ، كما سيحرص الوزير على الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمعلمين

وتلتزم جميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، بالتعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي تشدد على تخصيص الحصة الأولى بعد إجازة نصف العام، وبداية الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، و ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

وكانت قد دقت أمس أجراس المدارس التي لا تطبق إجازة السبت في 12 محافظة  وهي  “ الفيوم ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية ، معلنةً عودة الدراسة من جديد بعد انتهاء إجازة نصف العام، حيث كان أمس السبت الموافق 10 فبراير 2024 رسمياً هو بداية الترم الثاني 2024 في هذه المحافظات المذكورة، بينما عادت الدراسة اليوم في مدارس باقي المحافظات. 

وزير التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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